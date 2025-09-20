Einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV fuhr der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:2).

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tom Robin Koch (18.) erzielt wurde.

Gleichstand. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Glage traf in Minute 20 noch einmal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mathias Loof versenkte den Ball in Minute 38. Unentschieden. Der BSV 79 Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Torben Hartwig versenkte den Ball in Minute 46. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig schoss und traf in Spielminute 87 noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur zwei Minuten später konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (89.). Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Bansemer, Kasper, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Glage, Kokert (71. Nsien), Nsangou, Hartwig, Gröschner, Yakhyaev (71. Hennig), Ellrich (76. Heyse)

Osterweddinger SV: Kiese – Nakoinz, Nölle, Falkenberg, Müller (79. Gebhardt), Loof (55. Reuter), Barkowski, Iser, Schulze, Koch, Embach (63. Magel)

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43