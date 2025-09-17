Dem BSV 79 Magdeburg glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jan-Erik Gamroth der Torschütze (24.).

24. Minute BSV 79 Magdeburg und SSV Samswegen 1884 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Franck Kevin Youdom Takaw wurde für Tim Krüger eingesetzt und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite räumte Robby Nagel für Fabian Belwe den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Franck Kevin Youdom Takaw, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Horn, Ellrich (75. Kokert), Spiering (85. Bansemer), Gröschner, Yakhyaev, Nsangou (90. Nsien), Krüger (64. Youdom Takaw), Ngou, Glage, Hartwig

SSV Samswegen 1884: Ronge – Lehmann, Kober, Resch (53. Ismail), Wagner, Nagel (80. Belwe), Bartsch, Gamroth, Ermisch, Herbst (62. Sonnabend), Feyer (90. Moustafa)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48