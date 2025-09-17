Dem BSV 79 Magdeburg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

In Minute 13 schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan-Erik Gamroth den Ball ins Netz (24.).

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Franck Kevin Youdom Takaw ersetzte Tim Krüger und Fynn Kokert kam rein für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Franck Kevin Youdom Takaw (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Ngou, Horn, Ellrich (75. Kokert), Gröschner, Glage, Krüger (64. Youdom Takaw), Hartwig, Yakhyaev, Spiering (85. Bansemer), Nsangou (90. Nsien)

SSV Samswegen 1884: Ronge – Herbst (62. Sonnabend), Ermisch, Resch (53. Ismail), Wagner, Bartsch, Lehmann, Nagel (80. Belwe), Gamroth, Feyer (90. Moustafa), Kober

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48