Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Trainer Marcel Gieseler aus dem Kräftemessen mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Biederitz/MTU. Die Biederitzer haben am Samstag dem Kontrahenten aus Stern ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Nach lediglich 15 Minuten schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Biederitzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

SV Union Heyrothsberge liegt in Minute 29 2:0 vorn

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Dean-Robbin Taube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Wöhler (85. Hrachowitz), Taube, Schäfer, Vogel (75. Sensenschmidt), Kloska, Schmidt (81. Voelckel), Marks, Schulze (85. Groth), Peukert, Schlüter

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger, Böttcher, Felgenhauer (46. Spilgies), Abraham (25. Pfitzner), Telge (63. Pakebusch), Schimmelpfennig, Graupner, Riedel (63. Wildenhof), Hennings, Gläser

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84