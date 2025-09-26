Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 85 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Sebastian Hanke für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

57. Minute: BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 Vorsprung

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Lennart Klein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kirchbach, Gehrke-Walther, Schmidt (66. Hertel), Kominek, Thurm (77. Ihezuru), Kanditt (83. Ommih), Gonzalez Sospedra (46. Klein), Hanke (46. Piven), M. R. Beyer, Unger

SV Höhnstedt: Kalcher – Dressel, Göring (60. Ruckhardt), Rickert, Elstner, Matz, Aschenbach, Schauer, Schulz, Matz, Müller (75. Balashov)

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85