Der BSV 79 Magdeburg unter Leitung von Coach Andreas Heyse feierte einen überlegenen Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens durch.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Yakhya Yakhyaev das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Patrick Ellrich der Torschütze.

BSV 79 Magdeburg liegt in Minute 45+2 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philipp Glage traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 80. Spielstand 4:0 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Glage (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Yakhyaev (64. Kokert), Horn, Krüger, Spiering (46. Glage), Gröschner, Nsangou, Ellrich (80. Heyse), Wolde (75. Kasper), Ngou, Hartley (46. Klinzmann)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Ninschkewitz, Ostwald, Richter (57. Stüber), Stüber, Hertel (87. Baartz), Schäfer, Zöbisch (46. Pflug), Kietzmann, Boese (46. Hamel)

Tore: 1:0 Yakhya Yakhyaev (18.), 2:0 Patrick Ellrich (45.+2), 3:0 Philipp Glage (63.), 4:0 Philipp Glage (80.), 5:0 Philipp Glage (89.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Jens Kamin, Michael Bode; Zuschauer: 35