Am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der BSV 79 Magdeburg vor 33 Zuschauern über einen soliden 4:1 (4:1)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Niegripp freuen.

Magdeburg/MTU. In einer unverhofften Wende hat der BSV 79 Magdeburg nach einem klaren Rückstand die SG Blau-Weiß Niegripp mit einem 4:1 (4:1) bezwungen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Niklas Heisinger für Niegripp traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Dean Joel Dreiling erzielt.

Niegripp war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (22.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten sieben Minuten legte das Team von Peter Lemke nach und netzte ein weiteres Mal ein (29). Spielstand 3:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 22

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Nsangou, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (36.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV 79 Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Niegripp beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (82.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SG Blau-Weiß Niegripp

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Nsangou, Klinzmann, Kokert (72. Hakka), Ngou, Hartwig, Herbst, Horn, Dreiling (79. Hartley), Kasper, Wolde

SG Blau-Weiß Niegripp: Heilmann – Beinarovics, Sandmann, Enke, Endert (63. Endert), Heisinger, Hennig, Schuh, Kramer, Eschner, Witzel

Tore: 0:1 Niklas Heisinger (3.), 1:1 Dean Joel Dreiling (21.), 2:1 Alain Zidane Nsangou (22.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (29.), 4:1 Alain Zidane Nsangou (36.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 33