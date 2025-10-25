Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber SSV Samswegen 1884 gegen den Osterweddinger SV ein 3:3 (3:2)-Unentschieden.

Samswegen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV am Samstag 3:3 (3:2) getrennt.

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (12.).

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Die Partie blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Nakoinz (Osterwedding) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erlangen (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SSV Samswegen 1884 rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Ronge, Herbst (89. Jahns), Wagner, Bartsch, Sonnabend (63. Ismail), Kober, Feyer (70. Engler), Gamroth, Ermisch

Osterweddinger SV: Steinwerth – Embach (46. Hübler), Nölle, Klaus, Falkenberg, Gebhardt, Iser, Nakoinz, Dziobek, Schulze, Barkowski (81. Suchanek)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62