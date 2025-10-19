Für den Gastgeber MSC Preussen endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Shahin Farho (MSC Preussen) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Maximilian Rose der Torschütze (66.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Dervishaj, Rezai (63. Volkmer), Al Mounif, Farho (76. Kidw), Tischer, Jahjah, El Zayat, Preuss, Hussen Gahdo, Al Mori (63. Kompaniiets)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schmidt, Hoppe, Napiontek, Schellbach, Rose, Werban, Thiem, Randel, Hübener, Sindermann

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48