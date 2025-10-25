Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem BSV 79 Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 24 Fans mit 2:5 (1:1) gegen den MSC Preussen geschlagen geben musste.

2:5 – BSV 79 Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen MSC Preussen

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (1:1).

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Magdeburger doch noch belohnen: In der ersten Minute wurde das Gegentor durch Philipp Glage erzielt.

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Azad Kidw den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Ellrich (77. Heyse), Gröschner, Ngou, Wolde, Krüger (77. Youdom Takaw), Kokert (66. Baumann), Bansemer, Spiering (56. Hilgendorf), Glage, Nsangou

MSC Preussen: Ademovic – Al Mounif, Dervishaj, Preuss, Heinrich (63. Tischer), Hussen Gahdo (63. Rezai), Al Mori (75. Kidw), Kompaniiets (84. Chebli), Jahjah, Farho, El Zayat

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24