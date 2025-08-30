Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I ist gleichauf geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tim Thiele für Möser traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – Minute 21

Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor der Partie, als Oskar Yannik Schulze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Osterweddinger Team errang (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Iser, Reuter (75. Loof), Magel (54. Falkenberg), Koch, Barkowski, Dziobek, Nakoinz, Herrmanns, Schulze, Müller (78. Hübler)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Thiele (59. Nord), Moratschke (64. Eurich), Rick, Sachs, Rieche, Pilz, Karbe, Jentzsch, Rölke (78. Kloska)

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118