Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I ist gleichauf geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Tim Thiele für Möser traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Osterweddinger SV Kopf an Kopf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 21

Noch in der ersten Spielhälfte gelang es Oskar Yannik Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erreichen (21.). Der Osterweddinger SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Müller (78. Hübler), Magel (54. Falkenberg), Schulze, Herrmanns, Koch, Nakoinz, Iser, Dziobek, Reuter (75. Loof), Barkowski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Thiele (59. Nord), Karbe, Rieche, Rölke (78. Kloska), Rick, Sachs, Moratschke (64. Eurich), Pilz, Kloska

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118