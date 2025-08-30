Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ist auf Augenhöhe geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von René Angerer vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Patrick Oeding das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (37.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 79

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite verließen Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den Eilslebener SV fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Laurin Matthies den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Eilslebener Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Haus, Sacher (58. Matthies), Jakobs (71. Weber), Sengewald, Pruhs, Falk, Köhler (58. Duckstein), Roloff (58. Ruprecht), Hampel, Reber

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Reuper (74. Wald), Klawunn (67. Heinemann), Theile, Simon, Alali Alhamad, Schulz, Oeding, Hildebrandt, Iyamu, Fischer

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138