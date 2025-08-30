Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag auseinander gegangen. 138 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 79 Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite räumten Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den Eilslebener SV fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Laurin Matthies den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Eilslebener Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Sengewald, Sacher (58. Matthies), Hampel, Haus, Roloff (58. Ruprecht), Jakobs (71. Weber), Pruhs, Reber, Falk, Köhler (58. Duckstein)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Reuper (74. Wald), Theile, Hildebrandt, Oeding, Alali Alhamad, Fischer, Klawunn (67. Heinemann), Simon, Iyamu, Schulz

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138