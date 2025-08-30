Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Mit einem Remis sind der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag auseinander gegangen. 138 Zuschauer sahen das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 79

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dustin Duckstein wurde für Carlo Bernd Köhler eingesetzt und Niklas Ruprecht für Tom Roloff. Auf der Gastseite räumten Jonas Klawunn für Niklas Heinemann und Felix Reuper für Pierre Lucas Wald den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Laurin Matthies (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Eilsleben erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Pruhs, Falk, Köhler (58. Duckstein), Haus, Hampel, Jakobs (71. Weber), Sacher (58. Matthies), Sengewald, Roloff (58. Ruprecht), Reber

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Simon, Alali Alhamad, Klawunn (67. Heinemann), Hildebrandt, Iyamu, Schulz, Reuper (74. Wald), Theile, Fischer, Oeding

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138