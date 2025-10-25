Für den Gastgeber SV Eintracht Gommern endete das Spiel gegen den SV Groß Santersleben I am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Tuente, Napiontek, Schmidt, C. Werban, Sindermann, Thiem, Von Saleski (77. V. Werban), Hoppe, Hübener

SV Groß Santersleben I: Deumeland – (82. Al Houri), Fateh (46. Pina Fernandes), Tafere (87. Habibi), Hahn (60. Eftindjioski), Ilijoski, Qorbani (72. Delleh), Otto, Kitanoski, Lange, Adjioski

; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5