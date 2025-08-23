weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  2. Sport
  3. Fußball Landesklasse 2 - Sachsen-Anhalt
  Ergebnis 1. Spieltag: 0:0 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge spielen unentschieden

Ergebnis 1. Spieltag 0:0 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge spielen unentschieden

Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen die SV Union Heyrothsberge ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 26.08.2025, 10:51

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 1

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt auf Augenhöhe mit SV Union Heyrothsberge – 0:0

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Fischer, Kutz, Iyamu, Hildebrandt, Alali Alhamad (89. Wald), Rohde, Reuper (73. Schulz), Oeding, Simon, Niemann
SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schulze, Fritz, Raue, Kloska, Schäfer, Wöhler, Taube, Peukert, Vogel (61. Marth), Schlüter
; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47