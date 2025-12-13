Der SV Liesten 22 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 0:2 (0:1).

SV Liesten 22 unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Liesten und Salzwedel ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Liesten 22 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 86

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukasz Koneczek wurde für Viktor Branimirov Mateev eingesetzt und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite räumten Marius Wulff für Elias Lennard Horn und Hishyar Wazar Hasan für Eliah Samuel Riethmüller den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Elias Lennard Horn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (86.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – Langer (63. Hackfurt), H. Glameyer, F. B. Mateev, Subke (25. O. A. Czaplinski), M. J. Czaplinski (73. Bastian), Luckmann, V. B. Mateev (46. Koneczek), Paul, Müller (83. Saliho), H. Glameyer

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan (63. Riethmüller), Wulff (57. Horn), Hentschel, Al Khelef, Burdack, Grabowski, Eisert, Nowak (90. Ali), Gille, Kreitz

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180