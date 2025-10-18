Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Liesten 22 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Paul Langer traf für den SV Liesten 22 in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Salzwedeler konterten in der 42. Spielminute. Diesmal war Kevin Assmann der Torschütze.

SV Liesten 22 und TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mateev den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Liesten sicherte (67.). Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – V. B. Mateev, O. A. Czaplinski, Müller (90. Beck), Paul, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Langer (62. Hackfurt), Glameyer, Bastian (59. Subke), F. B. Mateev, Luckmann (87. Häusler)

TuS Wahrburg: Henschel – Schnee, Heim (67. Aslih), Schlegel, Radelhof, Klipp, Heyder, Salemski, Assmann, Burghard, Rundstedt (67. Rieke)

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55