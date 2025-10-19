Dem SSV 80 Gardelegen II glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Viktoria Uenglingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Norman Lübke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (79.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

95. Minute: SSV 80 Gardelegen II liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Am Ende der Partie sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Joel Härting den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Gardeleger entschieden. Der SSV 80 Gardelegen II hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Köhler (39. Giesecke), Osmers, Härting, Lübke (90. Reiner), Zausch, Kuthe, Wulfänger, Lenz, Bergener (81. Majewski)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Pfeiffer, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius), Ahrendt, Paulsen, Jandt, Ahrendt, Bierstedt, Arndt, Hunnius, Hunnius

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48