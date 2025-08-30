Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 103 Fans mit 1:4 (1:1) gegen den 1. FC Lok Stendal II geschlagen geben musste.

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Glameyer der Torschütze (19.).

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Bertram Henning den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Stendaler gesichert. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – Makowka (54. Bastian), Hackfurt (76. Häusler), Müller, V. B. Mateev (58. Saliho), H. Glameyer, Koneczek, Paul, H. Glameyer, Beck, Subke

1. FC Lok Stendal II: Günther – Frötschner (83. Schreiber), Barrie (90. Handge), Becker, Dzhurylo (90. Merso Rasho), Schulze, Handge (65. Henning), Pfeiffer, Kovalov, Borkenhagen, Matiiv

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103