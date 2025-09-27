Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Trainer Gordon Krause aus dem Kräftemessen mit dem SV 51 Langenapel vom Platz.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 207 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Langenapel durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hishyar Wazar Hasan den Ball ins Netz (33.).

Minute 33: SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (54.). Damit war der Sieg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Nowak, Wazar Hasan (75. A. Müller), P. Müller (86. Koch), Riethmüller (66. Grabowski), Burdack, Hentschel (66. Weißbach), Galkowski, Wulff, Stolz

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew (46. Scheuner), Bromann (84. Hahn), Roese, Meyer, Neuling, Roloff (46. Stolz), Schulz, Steding (55. Atah), Stappenbeck (77. Glaetzer), Peters

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207