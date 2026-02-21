Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Burg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 103 Besuchern des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) geboten. Die Burger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Salzwedel durch.

Erik Teege traf für den Burger BC 08 I in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte zweimal Gelb ein (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Luca Jannes Schulz erzielt.

Minute 77: Burger BC 08 I mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Burger BC 08 I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Denis Neumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (83.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Wehrmann (84. Rusche), Kersten (56. Engel), Jürgen, Siebert, Neumann, Schlitte, Thiede (84. Baas), Parpart (68. Schulz), Teege (56. Saage), Grisgraber

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krubert (82. Lemke), Wazar Hasan, Kummert, Hentschel, Wulff, Eisert, Ali, Müller, Krietsch, Gueta

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103