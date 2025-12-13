Der SG Letzlingen / Potzehne glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger schlugen die Gäste aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jacob Engler für Letzlingen / Potzehne traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Gardeleger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Florian Roese der Torschütze (48.).

48. Minute SG Letzlingen / Potzehne auf Augenhöhe mit SV 51 Langenapel – 1:1

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Stefan Saluck den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (64.). Damit war der Erfolg der Gardeleger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, M. Bock (50. Saluck), Krehl (65. Daries), D. Mertens, A. Bock, Wiegmann, O. L. Mertens (86. Klement), Pape (75. Schlamann), Schulze, Grabau

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Vierke (70. Afanasew), Bromann (88. Hahn), Pokorny (88. Scholze), Atah (88. Nematov), Neuling, Roloff (70. Kamga Kamno), Schulz, Roese, Peters

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63