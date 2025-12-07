Der SV 51 Langenapel erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 52 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Die 52 Besucher auf dem Sportplatz Langenapel haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedeler schlugen die Gäste aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Marcel Peters das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Das zweite Tor konnten die Salzwedeler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Peters den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Doppelpack von Marcel Peters bringt SV 51 Langenapel 2:0 in Führung – 76. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS Wahrburg kassierte noch zweimal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (90.+4). Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Beneke (46. Pokorny), Afanasew (79. Neuling), Roloff, Peters, Schulz, Meyer, Roese, Bromann (81. Kamga Kamno), Vierke, Stolz

TuS Wahrburg: Schmidt – Heim, Rundstedt, Assmann, Radelhof, Burghard, Schlegel, Werle (81. Wennrich), Wennrich, Salemski (46. Schulz), Schnee (62. Klipp)

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52