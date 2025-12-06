Der VfB 1921 Krieschow erzielte am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 186 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz waren den Gästen aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Andy Hebler (14.) erzielt wurde.

Minute 14: VfB 1921 Krieschow führt mit zwei Toren

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Kolkwitz den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Fuchs, Gerstmann, Bittroff, Dreßler (46. Knechtel), Raak (73. Zurawsky), Pahlow (84. Zizka), Hebler (73. Stephan), Pereira Rodrigues, Seibt (61. Michalski)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Scheffler, Masuth (85. Kovalov), Witte (70. Pfeiffer), Schulze (70. Ilchenko), Stark, Mahrhold (70. Matiiv), Kaschlaw, Schleicher, Knoblich (80. Konieczny)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186