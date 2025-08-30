Der SV Liesten 22 hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den 1. FC Lok Stendal II mit 1:4 (1:1).

Salzwedel/MTU. Vor 103 Zuschauern hat sich das Team von Jonathan Gehrke mit 1:4 (1:1) gegen Stendal geschlagen geben müssen.

In Minute 11 schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Stendaler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Glameyer der Torschütze (19.).

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In der allerletzten Minute konnte Bertram Henning (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. Die Salzwedeler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – H. Glameyer, H. Glameyer, Beck, Paul, Hackfurt (76. Häusler), Makowka (54. Bastian), Müller, V. B. Mateev (58. Saliho), Koneczek, Subke

1. FC Lok Stendal II: Günther – Dzhurylo (90. Merso Rasho), Schulze, Barrie (90. Handge), Matiiv, Borkenhagen, Kovalov, Handge (65. Henning), Pfeiffer, Becker, Frötschner (83. Schreiber)

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103