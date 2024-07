Herzogenaurach - Leroy Sané war nun auch noch dran. In praktisch jeder der täglichen Medienrunden der Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft wurden die Mitspieler von Toni Kroos (34) nach der Bedeutung des Comebacks des sechsfachen Champions-League-Siegers gefragt. Die Antworten waren praktisch alle gleich.

Sané lobte am Dienstag so: „Ruhe, Kontrolle. Jeder weiß, was Toni für eine Qualität mitbringt. Vorher waren wir nicht stabil genug. Das war eine Schwäche. Die hat er uns komplett genommen.“ Kurzum: „Er hat uns einfach stärker gemacht.“

Mit dem EM-Viertelfinale steht für Kroos in Stuttgart sein 114. Länderspiel an - ausgerechnet gegen die Kollegen aus seiner Wahlheimat Spanien. Nach der Ankündigung seines Karriereendes nach der EM ist klar, es soll nicht, aber es könnte das letzte Spiel einer großen Karriere sein.

Zehn wichtige Länderspiele in der Karriere von Toni Kroos:

Das Debüt (3. März 2010): In München wird der damals 20-Jährige im WM-Test gegen Argentinien in der 67. Minute für Mesut Özil eingewechselt. Das 0:1 kann er nicht verhindern.

Das erste Turnierspiel (23. Juni 2010): Im letzten WM-Gruppenspiel gegen Ghana wird Kroos in der 81. Minute für Bastian Schweinsteiger eingewechselt. Das wichtige 1:0 in Johannesburg bringt er mit über die Zeit.

Das erste Tor (6. September 2011): Der erste von bisher 17 DFB-Treffern ist ein Elfmetertor. Beim Testspiel in Polen trifft Kroos zum 1:0. Am Ende heißt es in Danzig 2:2. Alle seine bisher drei Elfmeter für Deutschland verwandelt Kroos.

Der wichtigste Doppelpack (8. Juli 2014): Dreimal trifft Kroos für Deutschland zweimal in einem Spiel. Der wichtigste Doppelpack gelingt beim legendären 7:1 im WM-Halbfinale gegen Brasilien in Belo Horizonte.

Die Titel-Krönung (13. Juli 2014): Der WM-Sieg im Finale gegen Argentinien. Glück hat Kroos, dass Higuain nach gewagtem Kopfball-Rückpass nicht trifft. In der Kabine schnürt er die weißen Schuhe auf und verpasst das Jubel-Gruppenbild mit Kanzlerin Merkel.

Das (un-)wichtigste Tor (23. Juni 2018): Mit seinem Last-Minute-Tor zum 2:1 gegen Schweden hält Kroos die strauchelnde DFB-Elf bei der WM in Russland im Turnier. Der Treffer in Sotschi ist letztlich wertlos - das frühe Aus des Titelverteidigers kommt vier Tage später.

Der Kapitän (9. September 2018): Fußball-Deutschland sortiert sich nach dem WM-Debakel neu. In Sinsheim trägt Kroos die Binde. Sein Führungsanspruch hängt aber nie an dem Stück Stoff am Arm. Nur insgesamt viermal ist er der DFB-Kapitän.

Das Jubiläum (13. Oktober 2020): In die Zeit der Corona-Pandemie fällt das 100. Länderspiel. Gegen die Schweiz gibt es in Köln ein wildes 3:3. Gegen Spanien überholt Kroos am Freitag mit der Nummer 114 Philipp Lahm auf Platz sieben im ewigen DFB-Ranking.

Der Rücktritt (29. Juni 2021): Nach dem Aus im EM-Achtelfinale gegen England in Wembley ist Schluss. Gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw hört Kroos im DFB-Team auf - denkt man bis zum Comeback drei Jahre später.

Das Comeback (23. März 2024): Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugt Kroos von der Rückkehr. Und die gelingt per Knalleffekt. Der erste Pass nach dem Anstoß in Frankreich führt zum Blitztor von Florian Wirtz. Deutschland gewinnt 2:0. Kroos ist zurück und mit ihm die Hoffnung auf ein EM-Sommermärchen.

Im Testspiel gegen Argentinien am 3. März 2010 feierte Toni Kroos sein Nationalmannschafts-Debüt. picture alliance / dpa