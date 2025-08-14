Marian Unger ist Leiter der Lizenzspielabteilung beim HFC. Vor dem DFB-Pokal-Wochenende erinnert er sich an ein Spiel gegen den FC Bayern München mit besonderen Folgen.

DFB-Pokal gegen Kahn, Scholl und Co. als Auslöser: Wie Marian Unger einmal fast bei Bayern München landete

Vor dem Spiel, das ihn bekannt machte, präsentiert Marian Unger einen passenden Schal.

Halle/MZ/FAB - Marian Unger ist in diesem Sommer zum Halleschen FC zurückkehrt. Als rechte Hand entlastet der langjährige Torwartcoach Sportchef Daniel Meyer. „Nach so vielen Jahren auf dem Rasen, habe ich jetzt richtig Bock darauf, den Verein auch abseits davon mitzugestalten“, sagte der 41-Jährige zu seinem Rollentausch der MZ. Vor dem ersten DFB-Pokal-Wochenende rückt aber noch einmal eine Sternstunde Ungers als Spieler in den Blickpunkt - die ihm sogar fast einen Vertrag beim FC Bayern München einbrachte.