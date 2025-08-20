Der VFC Plauen hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen den FC Förderkader Rene Schneider mit 2:4 (1:4).

VFC Plauen verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen FC Förderkader Rene Schneider

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Gleich nach Anpfiff schoss Danylo Sorokolita das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Sorokolita (9.) erzielt wurde.

VFC Plauen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 9

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Die Partie blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Bammler (Plauen) den Ball über die Linie bringen (79.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Burdusudis (72. Tiepner), Plank, Tauscher, Schulz, Koumpous, Petzold, Ibisevic (72. Bammler), Langer, Liebig

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Wolff (70. Apelt), Rülke (64. Walkhoefer), Schmidt, Asad (64. Zepuntke), Lampe, Ahrens, Bloch (76. Kruse), Sahwil (64. Latta), Sanguinette, Sorokolita (33. Schultz)

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50