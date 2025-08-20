Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 fuhr der VFC Plauen am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Spieler Nummer 2 traf für den VFC Plauen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Plauener konterten in der 44. Spielminute. Diesmal war Carlos Hartig der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel VFC Plauen gegen FC Mecklenburg Schwerin U19 – Minute 44

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Andrii Shalabai (Schwerin) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Burdusudis, Liebig, Schulz, (62. Ibisevic), Koumpous (62. Petzold), Tauscher, Langer, Plank

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Hartig (69. Fuchs), Zellmann, Müller, Elgezawy (85. Stepantsev), Barati (69. Rühlke), Jaap (85. Witt), Shalabai, Szulczyk, Schäfer (75. Bilson), Röpke

Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50