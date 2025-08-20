Ergebnis 14. Spieltag VFC Plauen erkämpft knappen 3:2-Erfolg gegen FC Mecklenburg Schwerin U19
Der VFC Plauen sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Plauen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.
Spieler Nummer 2 traf für den VFC Plauen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Aber die Schweriner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Carlos Hartig erzielt.
VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 44
Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Plauen
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 14
Am Ende des Duells sollte es dem FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Andrii Shalabai den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schweriner aber nicht mehr aufholen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19
VFC Plauen: Teufel – Koumpous (62. Petzold), Liebig, Tauscher, (62. Ibisevic), Plank, Langer, Schulz, Wunderlich, Burdusudis
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Müller, Zellmann, Jaap (85. Witt), Barati (69. Rühlke), Elgezawy (85. Stepantsev), Shalabai, Hartig (69. Fuchs), Szulczyk, Schäfer (75. Bilson), Röpke
Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50