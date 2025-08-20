Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich die Tennis Borussia Berlin U19 vor 50 Fußballfans über einen soliden 5:3 (0:3)-Sieg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Nach haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen am Samstag 5:3 (0:3) getrennt. Im Spiel zwischen Berlin und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:3 (0:3)-Sieg für das Team aus Berlin.

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Plauenern eine unverhoffte Führung. Die Plauener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 zurück – 31. Minute

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu erweitern (88.). Die Tennis Borussia Berlin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Koumpous (86. Kolomiiets), (61. Tiepner), Petzold, Tauscher, Schulz, Wunderlich (71. Gönül), Langer

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50