Für den VFC Plauen endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Berliner SC mit 2:3 (1:2).

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der Berliner SC haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (1:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Mirac Balsüzen für Berlin traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze (12.).

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und Berliner SC – 12. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Die Partie blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In der allerletzten Minute konnte Thormann (Berlin) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis, Schulz, Plank, Wunderlich (46. Zapf), Tiepner (84. Blank), Petzold, Liebig

Berliner SC: Ahmad – Rehfeld, Okpalaike (83. Lorenz), Koomson (78. Waldeck), Thormann, Dogan, Gültekin (78. Zhu), Balsüzen (63. Munajjed)

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62