Der VFC Plauen sicherte sich am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

VFC Plauen führt mit 2:0 – 7. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Bereits drei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Plauener Mannschaft erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Langer, Liebig, Petzold, Wunderlich, (69. Tauscher), (80. Tiepner), Schulz, Burdusudis, Ibisevic (69. Bammler)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Zefi (60. Loyda), Ramoth, Sambale, Alekeachah, Gnodtke, Kämpf (63. Goedicke), Felgentreff, Sellenthin (46. Linsenbarth), Hauck, Leiting

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70