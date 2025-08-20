Der Tennis Borussia Berlin U19 gelang es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 5:3 (0:3) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Berlin/MTU. Nach haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen am Samstag 5:3 (0:3) getrennt. Berlin – Plauen: Nachdem die Tennis Borussia Berlin U19 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 5:3 (0:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Anpfiff lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Plauenern unerwartet die Führung. Die Plauener legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 zurück – Minute 31

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 8 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:3 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich (71. Gönül), Koumpous (86. Kolomiiets), Petzold, (61. Tiepner), Liebig, Langer, Schulz, Tauscher

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50