Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – 60. Minute

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Schon drei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 23 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Plank, Tauscher, Wunderlich, Burdusudis (70. Ibisevic), Langer, Schulz, Liebig, Petzold, Koumpous

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77