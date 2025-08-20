Eine deutliche Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FC Hertha 03. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 71 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 0:4 (0:3)-Niederlage gegen Hertha beobachten.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Leon Strana das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Berliner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 24 wurde ein weiteres Tor durch Ben Schulz erzielt.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – 24. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Schulz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Burdusudis (46. Plank), (38. Ibisevic), Schulz, Petzold, Liebig, Koumpous, Langer (46. Tauscher)

FC Hertha 03: Kiwus – Weber, Strana (58. Baba), Bayindir, Kozian (73. Schultze), Sperling, Schulz, Van-Dunem (46. Sylla), Steinrücken, Dögenci (82. Dimitriou), Kirakos (58. Meki)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71