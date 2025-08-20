Eine bittere Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die Tennis Borussia Berlin U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 77 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Spieler Nummer 10 (Tennis Borussia Berlin U19) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

VFC Plauen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 60

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 23 den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Wunderlich, Schulz, Petzold, Liebig, Plank, Langer, Tauscher, Koumpous, Burdusudis (70. Ibisevic)

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77