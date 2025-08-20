Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Sonntag hat der VFC Plauen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den FC Hertha 03 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Ben Schulz der Torschütze.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – 24. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Schulz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (86.). Damit war der Triumph der Berliner gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (46. Plank), Langer (46. Tauscher), T. Schulz, (46. Richter), Koumpous, Liebig (46. Spörl), Petzold, M. Schulz (38. Ibisevic), Krantz, Wunderlich

FC Hertha 03: Kiwus – Bayindir, Schulz, Kirakos (58. Meki), Van-Dunem (46. Sylla), Weber, Steinrücken, Strana (58. Baba), Kozian (73. Schultze), Dögenci (82. Dimitriou), Sperling

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71