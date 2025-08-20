Mit einer Niederlage für den Berliner SC endete der 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 0:1 (0:0).

Berlin/MTU. Auf dem Hubertussportplatz NR1 haben 20 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Berliner SC und dem VFC Plauen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Hakim, Munajjed, Gültekin, Koomson (55. Kindt), Yilmazcelik (62. Joseski), Rexha (75. Olarte Kambergs), Dogan, Yevchuk (55. Waldeck), Lorenz (75. Dalal), (46. Okpalaike)

VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Liebig, Langer, Koumpous, (58. Ibisevic), Schulz, Burdusudis (90. Tiepner), Plank, Wunderlich

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20