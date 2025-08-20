Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: In der Partie am Sonntag war der VFC Plauen gegenüber dem FC Förderkader Rene Schneider machtlos und wurde 2:4 (1:4) besiegt.

2:4 – VFC Plauen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen FC Förderkader Rene Schneider

Plauen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider am Sonntag 2:4 (1:4) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Danylo Sorokolita das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Sorokolita (9.) erzielt wurde.

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – 9. Minute

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Die Partie blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VFC Plauen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Paul Bammler den Ball über die Torlinie bugsierte (79.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plauener aber nicht mehr wettmachen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Petzold, Plank, Burdusudis (72. Tiepner), Ibisevic (72. Bammler), Langer, Liebig, Koumpous, Tauscher, Schulz

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Sorokolita (33. Schultz), Sanguinette, Schmidt, Rülke (64. Walkhoefer), Bloch (76. Kruse), Wolff (70. Apelt), Lampe, Ahrens, Asad (64. Zepuntke), Sahwil (64. Latta)

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50