Vor acht Tagen hat man mit dem 30:24 in Essen den Klassenerhalt perfekt gemacht. Am Montag hat der neue Trainer Vanja Radic zum ersten Mal in die Dessauer Anhalt Arena gebeten. Was zuerst anstand.

Tomislav Jagurinoski war am Montag in der Anhalt Arena in Dessau dabei.

Dessau/MZ. - Acht Tage nach dem unsäglichen Wiederholungsspiel gegen TuSEM Essen und dem damit endgültig perfekten Klassenerhalt in der zweiten Liga ist der Dessau-Roßlauer HV am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Mit den vier Neuzugängen Tomislav Jagurinoski (RK Vardar Skopje), Mika Schüler (HBW Balingen-Weilstetten), Julius Drachau (Youngster des SC Magdeburg) und Valentin Neagu (Steaua Bukarrest). Und mit einem neuen Trainerteam an der Seite: Vanja Radic, bislang sportlicher Leiter des Verein, ist aufgerückt und hat den Posten von Trainer Uwe Jungandreas übernommen. Dazu kommt der neue Co-Trainer Philipp Braun, der aus Aue gekommen ist.

In dieser Woche stehen beim DRHV umfangreiche medizinische Untersuchungen, eine spezielle Leistungsdiagnostik und der Media Day auf dem Plan

Während in der ersten Woche noch umfangreiche medizinische Untersuchungen, eine spezielle Leistungsdiagnostik und der Media Day auf dem Plan stehen, beginnt in der zweiten Woche der sportliche Teil der Vorbereitung. Neben einem Teambuilding-Ausflug in den Harz und dem Trainingslager in Großwallstadt stehen in den kommenden Wochen zahlreiche Testspiele und während des Trainingslagers der Untermain-Cup für die neuformierte Mannschaft an. Auch für die Fans gibt es Grund zur Vorfreude: Das Team wird wieder in den vergangenen Jahren am Fußballturnier der DRHV-Fanszene teilnehmen – dieses findet am 19. Juli auf dem Sportplatz in Mildensee statt.

„Die kommenden acht Wochen bieten uns eine wertvolle Chance, gemeinsam als Team zu wachsen und die Grundlagen für eine stabile und erfolgreiche Saison zu legen“, erklärte Trainer Vanja Radic. „Unser Ziel ist es, von Anfang an klare Abläufe, Struktur und Intensität im Trainingsalltag zu verankern. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, unsere vier Neuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren.“

Das erste Testspiel steht am 25. Juli bei Erstligist SC DHfK Leipzig an. Das erste Mal in der Anhalt Arena ist der DRHV am 6. August gegen den HSC 2000 Coburg zu sehen. Zwei Wochen später steht die erste runde im DHB-Pokal an.