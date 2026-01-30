Dessau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart am Sonntag, 8. Februar, knapp verloren. Gegen Erstligist DHfK Leipzig unterlag das Team am Donnerstagabend in der Anhalt Arena vor 304 Zuschauern knapp mit 29:30. Die erfolgreichsten Torschützen waren Yannick-Marcos Pust und Mika Schüler mit je fünf Treffern.

Nach einem 14:19 zur Halbzeit hatte Dessau-Roßlau nach 37 Minuten mit 15:23 zurückgelegen, startete dann aber mit Hilfe von Torwart Janik Patzwaldt eine Aufholjagd, die Tim Hertzfeld in der 50. Minuten mit seinem Treffer zum 26:26 abschloss.

Drei Minuten vor dem Ende traf Yannick-Marcos Pust sogar zum 29:28. Leipzig konterte jedoch und ging 90 Sekunden vor dem Schlusspfiff erneut mit einem Tor in Führung. Diese knappe Führung rettete der Erstligist ins Ziel.

„Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit diesem Testspiel. Über weite Strecken haben die Jungs sehr präzise gespielt, sich gute Chancen erarbeitet und auch die Tore gemacht. Am Ende gab es noch einmal eine richtig kritische Phase, in der wir uns etwas zurückgezogen haben und Dessau herankam. Aber auch das war wichtig, um nach den ersten beiden Testspielen wieder solche Situationen zu erleben und gemeinsam zu überstehen. Insgesamt war das ein sehr nützlicher, aufschlussreicher und erfolgreicher Test“, sagte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens nach dem Spiel.

DRHV 06: Philip Ambrosius, Janik Patzwaldt – Yannick-Marcos Pust (5), Mika Schüler (5/3), Tim Hertzfeld (4), Fritz-Leon Haake (3), Niklas Döbbel (3), Jakub Powarzyński (2), Carl-Phillip Haake (2), Fynn Gonschor (2), Julius Drachau (1), Valentin Neagu (1), David Mišových (1), Luka Baumgart