Dessau-Roßlau/MZ. - Erfolgreich ist der Dessau-Roßlauer HV in die Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga gestartet. Am Vorabend des Heiligen Abend hat die Sieben von Trainer Uwe Jungandreas das Heimspiel gegen den TV Großwallstadt gewonnen. Vor 1758 Zuschauern setzten sich die Gastgeber in der Anhalt-Arena mit 33:27 (17:12) durch. Erfolgreichste Werfer in den Reihen des DRHV waren Jakub Hrstka mit neun und Timo Löser mit acht Toren.