Tim Hertzfeld wechselt im Sommer zur DHfK nach Leipzig. Am Mittwoch hat der DRHV seinen Nachfolger verpflichtet. Der kommt vom VfL Lübeck-Schwartau.

Am Sonntag saß er beim Gegner auf der Bank - Dessau-Roßlauer HV holt Ersatz für Tim Hertzfeld

Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat Ersatz für Kreisläufer Tim Hertzfeld gefunden, den es im Sommer zur DHfK Leipzig zieht: Das Team meldete am Mittwoch die Verpflichtung von Leon Ciudad Benitez. Der 23-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten VfL Lübeck-Schwartau nach Dessau-Roßlau und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Beim 34:29-Heimsieg des DRHV am Sonntag gegen Lübeck-Schwartau war Benitez dabei, blieb aber ohne Tor.

Leon Ciudad Benitez wurde im Nachwuchsprogramm des THW Kiel ausgebildet

Ciudad wurde im Nachwuchsprogramm des THW Kiel ausgebildet und stand von 2016 bis 2022 bei den Zebras unter Vertrag. Davon lief der 23-Jährige in den letzten beiden Jahren per Zweitspielrecht für den Drittligisten TSV Altenholz auf.

Während seiner Zeit beim THW sammelte der Kreisläufer wertvolle Erfahrungen im Profibereich, absolvierte 47 Spiele in der Handball-Bundesliga und kam zudem in der EHF-Champions-League zum Einsatz. In den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 feierte er somit auch gleich mehrere Titel beim Rekordmeister. Auch auf internationaler Ebene konnte Ciudad bereits Erfolge vorweisen: 2021 wurde er gemeinsam mit David Späth, Justus Fischer und Renars Ušcins U-19-Europameister.

Im Jahr 2022 kehrte der Kreisläufer in seine Heimatstadt zurück und schloss sich dem VfL Lübeck-Schwartau an. Seitdem absolvierte er 104 Einsätze in der 2. Handball-Bundesliga und erzielte dabei 223 Tore. Zudem wird Ciudad im kommenden Sommer seine Ausbildung abschließen.

Leon Ciudad Benitez freut sich auf die Chance beim Dessau-Roßlauer HV

„Es ist Zeit für mich, etwas Neues zu starten. Ich möchte mich menschlich und sportlich weiterentwickeln – diese Chance bekomme ich jetzt beim DRHV“, sagte Benitez in einer Pressemitteilung des Vereins. „Ich will mit dem Team wachsen, um weiter oben anzugreifen. Das Potenzial ist beim DRHV zweifellos vorhanden. Ich freue mich riesig auf diese neue sportliche Herausforderung, auf eine neue Stadt, ein neues Umfeld und neue Menschen“, so Ciudad.

Auch DRHV-Cheftrainer Vanja Radic freut sich auf die Zusammenarbeit. „Mit Leon bekommen wir einen sehr akribischen Arbeiter, der äußerst diszipliniert ist, hart arbeitet und sich stetig weiterentwickeln möchte. Das sind wichtige Aspekte, die ihn für uns sehr interessant machen. Er ist ein Spieler mit viel Potenzial, das wir in den kommenden beiden Jahren gemeinsam ausschöpfen wollen. Menschlich passt er hervorragend ins Team – das hat für uns einen hohen Stellenwert.“