weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. DRHV 06
    4. >

  4. Handball-2.Liga: Rabenschwarzer Tag für den Dessau-Roßlauer HV - Radic-Team kommt gegen Coburg unter die Räder

Handball-2.Liga Rabenschwarzer Tag für den Dessau-Roßlauer HV - Radic-Team kommt gegen Coburg unter die Räder

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV verliert am Sonntagabend sein Heimspiel gegen HSC Coburg mit 29:36 (14:19). Woran die Gastgeber in der Anhalt-Arena gescheitert sind.

Von Frank Nessler Aktualisiert: 23.02.2026, 14:09
Nur selten kam Jakub Powarzynski am Sonntag gegen den HSC Coburg so frei zum Torwurf.
Nur selten kam Jakub Powarzynski am Sonntag gegen den HSC Coburg so frei zum Torwurf. FOTOS: FRANK NESSLER

Dessau/MZ. - Es gibt Tage, da läuft nicht viel zusammen. Solch einen haben die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV am Wochenende erwischt. Sie mussten die erste Niederlage in der Rückrunde der Saison 2025/26 hinnehmen. Am Sonntag verlor der DRHV sein Heimspiel gegen den HSC Coburg vor 1.589 Zuschauern in der Anhalt-Arena deutlich mit 29:36 (14:19).