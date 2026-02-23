Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV verliert am Sonntagabend sein Heimspiel gegen HSC Coburg mit 29:36 (14:19). Woran die Gastgeber in der Anhalt-Arena gescheitert sind.

Rabenschwarzer Tag für den Dessau-Roßlauer HV - Radic-Team kommt gegen Coburg unter die Räder

Nur selten kam Jakub Powarzynski am Sonntag gegen den HSC Coburg so frei zum Torwurf.

Dessau/MZ. - Es gibt Tage, da läuft nicht viel zusammen. Solch einen haben die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV am Wochenende erwischt. Sie mussten die erste Niederlage in der Rückrunde der Saison 2025/26 hinnehmen. Am Sonntag verlor der DRHV sein Heimspiel gegen den HSC Coburg vor 1.589 Zuschauern in der Anhalt-Arena deutlich mit 29:36 (14:19).