Deutschland-Achter zurück auf Erfolgskurs - Sieg für Zeidler

Luzern - Der Deutschland-Achter hat zurück auf Erfolgskurs gefunden.

Sechs Wochen nach dem enttäuschenden vierten EM-Rang deutete das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) mit einem Sieg zum Auftakt des Weltcups auf dem Luzerner Rotsee einen deutlichen Formanstieg an. Anders als bei den kontinentalen Titelkämpfen in Italien kam die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) am Freitag vor den Konkurrenten aus Großbritannien ins Ziel und geht damit als Favorit in das Finale am Sonntag.

Neben dem Achter gelang auch Oliver Zeidler ein erfolgreicher Start in die Traditionsregatta. Im Vorlauf verwies der 24 Jahre alte Europameister aus Ingolstadt den Iren Daire Lynch mit vier Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Damit qualifizierte sich die deutsche Olympia-Hoffnung auf direktem Weg für das Viertelfinale. Einen weiteren deutschen Vorlaufsieg gab es für den leichten Männer-Doppelzweier.