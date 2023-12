Der Punkt mit Sprengkraft, so scheint es, ist gut versteckt worden auf der Tagesordnung des DOSB. Es geht „um die Möglichkeit in Zukunft dem ehrenamtlichen Präsidium eine angemessene Aufwandsentschädigung zu zahlen“, heißt es. Sachsen-Anhalts Vertreter sind sauer.

Die DOSB-Spitze tagt am Samstag in Frankfurt (Main). Es könnte hitzige Diskussionen geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frankfurt (Main)/Halle/MZ - Der Punkt mit Sprengkraft, so scheint es, ist gut versteckt worden auf der Tagesordnung. Wenn sich die Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag in Frankfurt (Main) versammeln, werden allerhand Themen behandelt. So soll die „Frankfurter Erklärung“ verabschiedet werden. In der sind die Richtlinien für eine deutsche Olympiabewerbung für die Spiele 2036 oder 2040 verankert.