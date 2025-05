Berlin - Bei ihrer Geburt wog Toni gerade mal 3,5 Kilogramm. Inzwischen ist das Zwergflusspferd zu einem stattlichen jungen Teenager herangewachsen und bringt rund 80 Kilogramm auf die Waage. Sie sei inzwischen etwa halb so groß und auch fast halb so schwer, wie ihre Mutter, die 200 Kilogramm wiege, sagte eine Sprecherin des Berliner Zoos. „Sie ist nach wie vor ein großer Liebling der Zoobesucher, sowohl vor Ort als auch in den sozialen Medien.“

Das fast ein Jahr alte Zwergflusspferd - Toni kam am 3. Juni 2024 zur Welt - ernährt sich mittlerweile ausschließlich von fester Nahrung. Die Zähne seien bereits gut sichtbar. Ihr absoluter Lieblingssnack seien nach wie vor Erdnüsse. Die bekomme sie aber nicht täglich, sondern nur als besondere Leckerei.

Toni erlaubt sich Scherz bei Tierpfleger

Das Hippo-Mädchen befinde sich auf dem Weg zur Geschlechtsreife, entsprechend ändere sich auch ihr Verhalten. Sie werde immer selbstständiger und zeige ein wachsendes Interesse an ihrer Umgebung.

Toni sei äußerst verspielt und tauche gerne. Vor kurzem habe sie sich dabei einen kleinen Scherz erlaubt. Als ein Tierpfleger sie suchte, blieb sie zunächst unter Wasser und tauchte dann völlig überraschend an einer anderen Stelle wieder auf. „Ein typischer „Toni-Moment“, neugierig, schlau und ein bisschen frech“, sagte die Sprecherin.

20.000 Namensvorschläge wurden eingereicht

Videos von Toni beim Planschen und Baden gingen vergangenes Jahr viral und wurden millionenfach angeschaut. Menschen aus aller Welt reichten Namensvorschläge ein - insgesamt rund 20.000. Der Name Toni ist an den Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger angelehnt, der die Ehrenpatenschaft für das Mini-Hippo übernahm.